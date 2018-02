Ladri in azione a Contursi Terme, portate via diverse migliaia di euro

Ancora un furto nel salernitano ieri sera: è la volta di Contursi Terme, in località San Pietro, lungo la strada provinciale che collega la stazione con il centro.

Il colpo

Dei malviventi si sono introdotti dalle finestre, abbattendo le barriere di protezione in ferro, entrando in una casa e portando via diverse migliaia di euro, tra denaro e oro. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei ladri.