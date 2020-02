Allarme furti nel salernitano: ladri acrobati in azione tra Battipaglia e Bellizzi

Non cala, l'allarme furti nel nostro territorio: a Bellizzi, Montecorvino e a Belvedere di Battipaglia, bande di ladri non smettono di prendere di mira gli appartamenti.

Il caso

Arrampicandosi lungo i tubi del gas, i malviventi sono riusciti in più casi a mettere a segno i colpi. E' già capitato che, una volta scoperti, i ladri abbiano reagito lanciando sassi o, in un caso recente a Belvedere, addirittura frutta contro le vittime che, dunque, pur sventando il furto, si sono esposte involontariamente ad altri rischi. Accorato, l'appello alle forze dell'ordine, per incrementare i controlli notturni nelle aree prese d'assalto.