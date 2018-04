Ladri inseguiti a Pontecagnano, carabiniere esplode accidentalmente un colpo: un ferito

Attimi di paura questa sera a Pontecagnano, sull'A2. Una Fiat Cromo rubata con a bordo tre ladri era stata segnalata in transito sull'autostrada, in direzione Sud, dalla Polizia Stradale di Sala Consilina. I tre, vedendo l'auto dei militari all'altezza della SS18, all'uscita di Pontecagnano, hanno nuovamente imboccato l'autostrada per poi tentare la fuga a piedi. Un carabiniere di Battipaglia, nell'inseguire i tre ladri scesi dalla vettura, ha scavalcato il guard rail, nel tentativo di fermare uno dei malviventi che si è girato all'improvviso in direzione dello stesso militare: quest'ultimo si è gettato a terra e, accidentalmente, ha esploso un colpo, ferendo il malvivente al torace.

I soccorsi

L'albanese, 42enne, ferito, è stato soccorso dal Vopi e trasportato in sala operatoria presso l'ospedale Ruggi, per le cure del caso. Le sue condizioni risultano critiche.

