I ladri entrano in casa e portano via mille euro: paura a Montesano

Ladri in azione, in un'abitazione di Montesano sulla Marcellana. I malviventi hanno agito indisturbati, approfittando dell'assenza dei proprietari. Al rientro in casa, l'amara scoperta.

Il bottino

Sono stati rubati mille euro ma anche preziosi e altri oggetti di valore. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.