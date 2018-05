Ladri a Palomonte, colpo in due abitazioni e in un'officina

Ladri in azione a Palomonte, in località Stinco: ignoti hanno portato via attrezzi, due furgoni e diversi quintali di olio, da due abitazioni. I malviventi hanno preso di mira anche un'officina meccanica.

Gli accertamenti

Sconvolti, i proprietari delle case prese di mira che hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei ladri.