Ricigliano, i ladri entrano nella casa di un'anziana e rubano oro

Ladri in azione a Ricigliano, precisamente in contrada Malacieri. I banditi si sono introdotti nella casa di un'anziana del posto, che stamattina era fuori appartamento per svolgere alcune commissioni.

Il raid

Approfittando della sua assenza, i ladri hanno rotto la finestra del bagno e hanno fatto razzia di oggetti d'oro. Solo nel pomeriggio, quando l’anziana proprietaria è rientrata a casa, ha scoperto quanto era accaduto e ha denunciato tutto ai carabinieri. Lo scrive ondanews.

La foto che pubblichiamo è di archivio.