"Ladri di indifferenziato": in 12 nei guai, sanzioni anche ad incivili e proprietari di cani disattenti

Polizia Municipale di Salerno in azione, lunedì notte, insieme a mezzi e personale della Società Salerno Pulita, per contrastare l'ormai diffuso fenomeno dell'apertura delle buste dei rifiuti dell'indifferenziato. Sono state, così, sorprese ad effettuare l'illecita attività 12 persone, di cui 5 denunciate per i reati connessi all'attività svolta, alias danneggiamento, deturpamento,illecita gestione di rifiuti. Nei loro confronti sono state elevate le sanzioni previste dalle ordinanze sindacali vigenti sul territorio, con la contestazione di verbali di 500 euro. A seguito della loro identificazione, tramite controllo allo SDI della Questura, è stato accertato che le persone avevano diversi precedenti di polizia, per cui verrà avanzata richiesta alla locale Questura/Divisione Anticrimine ai fini dell'emissione del provvedimento di Divieto di Ritorno nel Comune di Salerno. Gli altri hanno abbandonato i rifiuti recuperati al suolo e si sono dati alla fuga per evitare l'identificazione. I rifiuti recuperati sono stati conferiti in autocarro della Società Salerno Pulita.

Il bivacco

Durante lo svolgimento dell'attività, a seguito di segnalazioni pervenute al Nucleo Operativo della Polizia Municipale, è stata anche bonificata un'area di bivacco nel sottopasso pedonale che mette in comunicazione via Torrione con via Vinciprova, dove sono stati rimossi rifiuti vari, un materasso, cartoni, una sedia e altro, sempre con la collaborazione del personale di Salerno Pulita. In viale Schiavone, nell'area parcheggio collocata di fronte alla Tribuna dello Stadio Arechi è stato effettuato lo sgombero di un bivacco, con identificazione delle persone bivaccanti, l'elevazione dei verbali del caso e l'allontanamento.

I cani

A seguito dello sviluppo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Salerno sono stati, inoltre, elevati 5 verbali di 500 euro per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico. In tema di tutela e benessere degli animali, infine, sono stati effettuati sopralluoghi con il personale sanitario dell'ASL Veterinaria di Salerno, provvedendo ad elevare 3 verbali per mancata microchippatura dei cani detenuti da parte dei proprietari. Il monitoraggio continua.