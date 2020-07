Furto in via Cacciatore: la Polizia blocca una coppia di rom

Furto sventato in via Luigi Cacciatore, a Salerno: la Polizia ha bloccato una coppia di rom. Gli uomini delle Volanti sono intervenuti in pieno centro cittadino per bloccare un uomo e una donna.

I dettagli

E' accaduto nel tardo pomeriggio. In pochi minuti, i poliziotti hanno bloccato i ladri e li hanno portati in commissariato per identificazione e ulteriori controlli. Tanti curiosi hanno raggiunto via Luigi Cacciatore, richiamati dalle sirene delle tre volanti sopraggiunte.