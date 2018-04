Ladri di ruote nei pressi del Vestuti, la denuncia di un lettore

Ladri in azione in via Osvaldo Conti, a Salerno, nei pressi dello stadio Vestuti. Come ci segnala un lettore, infatti, alla sua auto, nella notte, sono state portate via tutte e 4 le ruote. Non si è trattato dell'unico caso: almeno altre 5 persone della zona sono state vittime dello stesso tipo di furto.

La denuncia

"Facciamo sacrifici per comprare un'auto e dobbiamo essere derubati in questo modo: è vergognoso - ci ha scritto l'utente - Chiediamo maggiori controlli da parte della Questura". I malviventi, sollevando l’auto con un cric, hanno, dunque, portato via le ruote. Amarezza.