Ladri di computer in azione nelle scuole di Matinella e Giungano: altri 2 furti nella notte

Ladri ancora in azione nel salernitano: è la volta della scuola elementare di Matinella di Albanella, dove ignoti hanno rubato 18 pc, durante la notte. Introducendosi da una finestra, dunque, hanno portato via tutti computer, utili anche per le lavagne elettroniche.

Il secondo colpo

Sempre nella notte, presso la scuola media di Giungano, sono stati rubati altri 3 pc: indagano i carabinieri sugli ennesimi colpi.