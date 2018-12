Tentato furto in un'azienda di Atena Lucana: ladri messi in fuga

Ennesimo furto fallito, nella notte, nel salernitano. Ad essere presa di mira, un’azienda in contrada Fuorchi di Atena Lucana: ignoti, disattivando l'impianto di illuminazione, hanno danneggiato la saracinesca per introdursi nell’attività.

L'intervento

Un vigilantes che stava controllando la zona, tuttavia, si è accorto delle luci delle torce utilizzate dai ladri, come riporta Ondanews, ed avvicinandosi con l’auto ha messo in fuga i malintenzionati che hanno, così, desistito, fuggendo. Indagano, i carabinieri di Sala Consilina per individuare i responsabili del tentato colpo.