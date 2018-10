Da Sarno a Pontecagnano: ladri di tombini in azione, pericoli per passanti e centauri

Non solo a Sarno. I ladri di tombini in ghisa sono arrivati anche a Pontecagnano, precisamente in via Magellano, nei pressi dell'aeroporto e del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco. Polisterolo e tubi in plastica sono stati inseriti all'interno delle buche senza copertura, a causa del furto, per scongiurare incidenti e cadute da parte di passanti e centauri.

Accertamenti in corso, dunque, per risalire agli autori del colpo che avrebbe potuto causare gravi conseguenze, con i tombini scoperti in strada.

Gallery