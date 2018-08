Ladri in azione nel Vallo di Diano: smascherati dal sistema di videosorveglianza

Sono stati beccati dalle telecamere della videosorveglianza, alcuni ladri che hanno messo a segno dei colpi nel Vallo di Diano. Ad essere prese di mira, da diverse settimane, in particolare, aziende ed abitazioni della zona.

Le indagini

In una delle aziende colpite, le telecamere hanno ripreso i ladri in azione: le immagini di videosorveglianza sono state consegnate alla compagnia dei carabinieri di Sala Consilina. Accertamenti in corso.