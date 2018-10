Sorpreso a rubare in un garage: arrestato 41enne a Salerno

Un pregiudicato salernitano di 41 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare all'interno di un garage, nella zona orientale di Salerno.

La telefonata

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di un cittadino residente in via Martiri Ungheresi che aveva contattato il numero 112 dopo aveva notato un box auto con la saracinesca alzata e all'esterno il materiale utilizzato per la pesca.

Flagranza di reato

Una volante in servizio in zona è intervenuta tempestivamente trovando il ladro ancora all’interno del garage. L'uomo, C.A., è stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso e aveva anche bloccato il comando elettrico per introdursi nel garage.