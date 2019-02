Voleva rubare un camper: ladro marocchino arrestato a Battipaglia

I carabinieri hanno arrestato ieri notte un uomo di nazionalità marocchina che stava per rubare un camper a Battipaglia, in via Jemma.

I fatti

A.C del 1989 è stato scoperto da un cittadino, insospettitosi per i rumori provenienti dalla strada. E' stato contatatto il numero di emergenza 112. Sono arrivate due pattuglie, il ladro aveva già sinserito "lo spadino" per l'accensione. E' un pregiudicato, clandestino senza fissa dimora. Stamattina è stato processato per direttissiima.