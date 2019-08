Furto al chiosco di piadine: salernitano arrestato in Romagna

Era in vacanza sul litorale ravennate e aveva preso di mira un chiosco di piadine. Il ladro salernitano, un uomo di 38 anni, è stato arrestato non solo per furto ma anche per violazione dei sigilli.

I fatti

Il chiosco risultava sotto sequestro, perché teatro di un omicidio: al suo interno l'uomo originario di Salerno - processato con rito abbreviato e condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa - aveva individuato un materassino e lo aveva portato via. Il materassino era utilizzato come giaciglio di fortuna dalla 51enne Maila Conti che nel chiosco, poche ore prima, aveva ucciso con un coltello da cucina il marito 61enne Leonardo Politi, colpito all'addome.