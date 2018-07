Scafati, ladro ai domiciliari tenta di rubare il borsello al medico che lo visita

Un episodio paradossale a Scafati: un ladro agli arresti domiciliari ha rubato il borsello al medico incaricato di visitarlo dalla Procura di Nocera. Quando il medico lo ha visitato in casa, l’uomo ha provato a rubargli dei soldi.

Il fatto

Il dottore ha avvisato le forze dell’ordine. Il ladro 37enne era stato condannato per una serie di rapine commesse a Scafati, ad otto anni di reclusione: dopo l'ultimo reato, come riporta Il Mattino, è tornato in carcere.