Polizia Municipale di Roccapiemonte: Lamanna è il nuovo Comandante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ Graziano Lamanna il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Roccapiemonte. Ha preso ufficialmente servizio stamattina ed ha subito incontrato il Sindaco Carmine Pagano negli uffici del palazzo Comunale in Piazza Zanardelli. Lamanna succede a Fioravante Terrone, recentemente andato in pensione dopo 40 anni di lavoro.

Nato ad Avellino, 48 anni compiuti lo scorso 15 luglio, il neo Comandante Lamanna è tornato a Roccapiemonte, dove aveva ricoperto il ruolo di agente di Polizia Locale dal 2001 al 2005. Una lunga gavetta per Lamanna, iniziata come agente di polizia locale a tempo determinato nei comuni di Montecorice e Agropoli. Assunto, dopo concorso, al Comune di Milano, è stato successivamente al Comune di Portovenere (con la qualifica di Vice Comandante dei vigili urbani), lavorando quindi al Comando di Polizia Municipale di Pollica, per poi essere assunto in qualità di Comandante della Polizia Municipale di Solofra. Prima di questa nuova esperienza a Roccapiemonte, Lamanna è stato responsabile del Nucleo di Polizia Edilizia al Comune di Castellammare di Stabia oltre a guidare la Polizia Municipale del Comune di Santa Maria la Carità.

Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano (nella foto con il nuovo Comandante): “Graziano Lamanna ha ricoperto praticamente tutti i livelli e ruoli nell’ambito della Polizia Municipale e ha conseguito un Master in gestione e management di Polizia Locale, oltre ad aver accumulato molteplici esperienze in tanti anni di attività, ciò garantisce ai cittadini di Roccapiemonte e a questa Amministrazione Comunale la certezza di aver sostituito nel miglior modo possibile il già Comandante Fioravante Terrone, che ha appena lasciato il ruolo per raggiunti limiti di età e che non ringrazieremo mai abbastanza per il lavoro svolto. Tra l’altro Lamanna conosce bene il territorio, avendo avuto un’esperienza come vigile urbano proprio nella nostra città. Al neo Comandante Lamanna l’augurio di svolgere un ottimo lavoro, e sono certo che in piena sinergia con l’Amministrazione si riusciranno a intercettare le esigenze della gente e a raggiungere tutti gli obiettivi di sicurezza urbana e legalità che ci siamo posti”.