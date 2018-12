"Mi arrivano minacce e offese razziste ogni giorno: ora basta": lo sfogo del rapper Lamin Ceesay

"Esistono due tipi di idioti: quelli che rinunciano a fare qualcosa perchè hanno ricevuto una minaccia e quelli che pensano che faranno qualcosa perchè li stanno minacciando. Senza la minaccia della morte non c'è nessun motivo per vivere. Ogni giorno ricevo tanti tipi di minacce ma non mollerò mai perché so che c'è gente perbene che mi dà supporto. Io li amo.... E anche quelli che mi minacciano di morte ogni giorno per farmi tacere! Io faccio musica, non il politico"



Questa la risposta di Lamin Ceesay, rapper afro-salernitano, ai messaggi di minaccia e offese razziste, ormai quotidiani, sui social. Il giovane, mediatore culturale oltre che cantautore, mesi fa, aveva chiarito la sua posizione in merito ad un video anti-Salvini divulgato sui social che suscitò l'ira di numerosi cittadini, scesi in campo in difesa del Ministro dell'Interno. Lamin, tuttavia, sottolineò la natura satirica di quel video di protesta contro la politica adottata dal Governo sul fronte migranti.

Le offese

Nonostante i chiarimenti, tuttavia, il giovane gambiano continua ad essere bersaglio di offese su Facebook e Youtube da parte di chi contesta i suoi pensieri, espressi sempre a mezzo social. Non si tratta, purtroppo, solo di repliche e risposte ai suoi post, ma di minacce chiaramente razziste (vedi allegato foto in allegato ndr). L'auspicio è che tale ondata di odio nei confronti del rapper possa calare. Lamin, intanto, non esclude di ricorrere, a breve, a vie legali, per tutelarsi.

