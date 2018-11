Laminazione ciglia: giornata formativa CLAAI a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutti i segreti della laminazione delle ciglia saranno svelati agli addetti ai lavori nella prossima giornata formativa organizzata dalla CLAAI Imprese (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno, in programma lunedì 5 novembre dalle 9.30 alle 17.30. La nuova tecnica, illustrata del dettaglio durante il corso, arriva dagli USA ed è ancora poco conosciuta nel nostro Paese, pur essendo una procedura molto valida, dai risultati inaspettatamente naturali. La laminazione o lash lifting è un trattamento estetico di benessere che serve ad ispessire le ciglia e a valorizzare lo sguardo, senza applicazione di nessuna extension artificiale. La procedura viene eseguita direttamente sulle ciglia naturali attraverso una curvatura ed eventualmente la tintura. Lo scopo principale è quello di nutrire le ciglia, andandole a stimolare grazie a prodotti contenenti cheratina e vitamine. La laminazione è particolarmente indicata a chi ha ciglia dritte o all’ingiù oppure chiare e sottili. È un trattamento ideale anche per eliminare un po’ di make up: tinte e incurvate, le ciglia naturali non hanno più bisogno di mascara. Questa tecnica viene consigliata anche a chi ha ciglia lunghe e rigide, per poterle nutrire e ammorbidire. Attraverso questa procedura non vengono aggiunti peli “permanenti”, come accade nel caso dell’extension, ed è per questo che non è adatta a chi ha ciglia molto corte. La laminazione ha una durata che varia dalle 6 alle 8 settimane, in base al ciclo di crescita personale delle ciglia. Nel corso della giornata formativa organizzata dalla CLAAI, prima di passare alla pratica, nella parte teorica sarà presentato il metodo e ne saranno illustrati i vantaggi. Ci si soffermerà poi sull’anatomia e biologia delle ciglia, e sul tipo di prodotti (composizione, funzione, efficacia) che vengono utilizzati nell’applicazione di questa tecnica. Saranno illustrati anche quali sono gli accorgimenti iniziali da prendere, cosa va evitato e quali sono le possibili controindicazioni. Verrà spiegato anche come effettuare la scelta dell’effetto (studio e correzione del disegno dell’occhio). Infine, riflettori puntati sul metodo applicativo (preparazione cliente, comprensione di tutti i passaggi per una corretta applicazione) e sull’utilizzo del kerafill (volumizzante). La giornata formativa della CLAAI di Salerno rappresenta un aggiornamento professionale qualificato per gli addetti ai lavori interessati ad apprendere nuove ed innovative tecniche.