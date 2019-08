Largo al cinema! : cinema di quartiere al largo Plebiscito, secondo appuntamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ha preso il via “Largo al cinema!” nei quattro giovedì di fine estate in Largo Plebiscito! Ogni giovedì dal 29 agosto al 19 Settembre, dalle ore 21.00, in Largo Plebiscito lo schermo si illumina per risplendere dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano e straniero. Il cartellone che è stato inaugurato il 29 agosto con il pluripremiato film “ La mafia uccide solo d’estate” di PIF, continuerà giovedì 5 settembre con UP, strepitoso film d’animazione per adulti e bambini firmato Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures, vincitore dell’Oscar per miglior film d’animazione, Oscar e Golden Globe per migliore colonna sonora, tra gli altri numerossisimi premi vinti nel 2010. Tutti i film sono stati scelti in collaborazione con un processo partecipato che ha visto protagonisti i cittadini. In contemporanea, una programmazione variegata e ricca di attività collaterali con un ciclo di due tour “Largo al Bello” a cura dell'associazione “Il Centro Storico” che ogni giovedì, fino al 19 settembre, alle ore 19.00 e alle ore 20.00, accompagna i più curiosi tra le bellezze di Largo Plebiscito a Salerno: Museo Diocesano, Cappella del Cristo Re, Chiesa di San Domenico, Cappella del Rosario, Ex chiesa dei “Morticelli“, che resteranno eccezionalmente aperti dalle 19.00 alle 21.00. Largo Plebiscito vi aspetta quindi giovedì prossimo 5 Settembre per riscoprire le bellezze del suo Patrimonio Culturale, sperimentando una prima pedonalizzazione dello stesso in occasione dell’evento, favorendo così l’aggregazione della comunità in spazi inusuali. Questo progetto rappresenta il risultato di un lavoro sinergico tra differenti realtà del tessuto urbano, dalle amministrazioni, alle associazioni, alle realtà commerciali del quartiere e, soprattutto, ai cittadini che si riappropriano, così, dei propri spazi come mai vissuti prima d’ora. Il progetto è realizzato dal collettivo Blam in collaborazione con Teatro Mascheranova, Associazione Iperion, Alliance Française di Salerno, Associazione Culturale il Centro Storico, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Diarc - Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli. Il progetto è prodotto da Dòmo, The AL, Bar G. Verdi Caffè Letterario, Edil Aufiero SRL, Giallo Limone, Stammece Accort, WOOD, Associazione ANFI, Lido Lido Salerno, Lanificio, Ristorante Reginella, Verde Garden Salerno e i cittadini che hanno deciso di mettersi in rete per la realizzazione di questa Festa di quartiere. Posti limitati, prenotazioni aperte su Eventbrite, a info@blamteam.com o al 3409066128 - Ludovica. La prenotazione del posto è necessaria anche per chi è già munito della tessera del cinecircolo Mascheranova, che non sottende il diritto al posto a sedere. Si ricorda , inoltre, a chi si è già tesserato di portare con sé la tessera.