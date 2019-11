Percepiva la pensione del fratello disabile dagli Stati Uniti: denunciato 56enne di Laureana

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo fino alla concorrenza di 102mila euro, emesso dal Gip, nei confronti di M.S., di Laureana Cilento. Le Fiamme Gialle di Agropoli, infatti, hanno denunciato il 56enne per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, dopo aver scoperto che ha continuato per anni ad intascare, in qualità di tutore, la pensione del fratello disabile.

La truffa

In realtà i due fratelli erano emigrati all’estero già dal 2008, dapprima in Venezuela poi negli Usa, a Miami, perdendo il diritto all’emolumento, ma nessuna comunicazione era pervenuta all’Inps. La normativa comunitaria recepita dallo Stato italiano, in questi casi, prevede che le prestazioni sociali, avendo natura assistenziali, siano erogati se il beneficiario risiede in Italia. Per verificare la sussistenza dei requisiti le Fiamme Gialle hanno effettuato riscontri presso l’Ufficio Passaporti della Polizia di Stato, esaminato materiale fotografico ed ascoltati diversi testimoni tra cui parenti e vicini di casa. Così è emerso che il titolare della pensione era da tempo ricoverato in una casa di cura di Caracas ed era venuto in Italia l’ultima volta nel 2014 per vendere una casa. Per questo è stata data esecuzione al provvedimento del Gip di Vallo. Sequestrati due terreni ed una casa. Informato anche l’ufficio Inps che ha provveduto alla revoca del beneficio assistenziale.