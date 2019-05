Blitz nel Cilento, sequestrato dai Noe impianto per la lavorazione dei metalli

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno apposto i sigilli di sequestro ad un impianto produttivo situato nell’area industriale del comune di Laureana Cilento. Nell’ambito di attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i militari hanno ispezionato un noto impianto adibito alla lavorazione di metalli, accertando gravi ed attuali violazioni in materia ambientale.

I controlli

A conclusione degli accessi ispettivi avviati nel mese di settembre dai militari del Noe, era emerso che i titolari esercitavano l’attività produttiva in assenza delle necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi delle acque reflue industriali, appurando che lo smaltimento delle acque di dilavamento del piazzale avveniva tramite immissione diretta nel corpo idrico superficiale (fiume Testene) senza alcun preventivo trattamento. E’ stato inoltre riscontrato che il processo di lavorazione avveniva senza adottare le necessarie cautele provocando la diffusione negli ambienti circostanti di rumori molesti per il vicinato. All’esito degli accertamenti di rito, da cui è scaturita la denuncia dei 3 responsabili dell’impianto, la Procura, dopo le indagini dei caraibnieri, ha richiesto e ottenuto un decreto di sequestro preventivo d’urgenza dell’intero opificio industriale, al fine di interrompere l’attività di lavorazione ed impedire una ulteriore lesione dell’interesse minacciato.