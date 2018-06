Capi contraffatti e prodotti non sicuri a Lauria: denunciati tre salernitani

La Guardia di Finanza di Lauria ha sequestrato circa 3mila prodotti tra capi contraffatti e merce irregolare in quanto non rispettavano le norme previste. Tre salernitani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione

Un primo intervento è stato effettuato nel corso del monitoraggio del traffico allo svincolo di Lauria Nord dell’A2 dov’ è stata fermata una Opel Vectra, con a bordo due senegalesi, al cui interno sono stati rinvenuti 500 capi di abbigliamento con le griffes contraffatte dei noti marchi Pyrex, Adidas, Levi’s e Nike, ma anche di note squadre calcistiche italiane e straniere. Un 44enne e un 46enne, residenti in un comune della provincia di Salerno, sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione alla Procura della Repubblica di Lagonegro, mentre i capi di abbigliamento sono stati sequestrati.

Un secondo intervento è stato effettuato presso il mercato allestito in occasione della festività di Sant’Antonio a Lauria nei confronti di un 36enne, anche lui residente nella provincia di Salerno. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 2.500 articoli di bigiotteria, in particolare anelli, collane, bracciali, piercing, in quanto privi del contenuto minimo delle prescrizioni necessarie per informare i consumatori circa il loro corretto utilizzo. Il venditore ambulante è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’emissione delle previste sanzioni pecuniarie e per la confisca e la distruzione dei prodotti sequestrati.