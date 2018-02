Lavoro a nero: nei guai un ristorante della Valle dell'Irno, il blitz

Controlli serrati, contro il lavoro nero sul territorio provinciale, disposti dall’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno. I carabinieri, insieme ai funzionari della SIAE, hanno effettuato nelle ore serali del 14 febbraio, una verifica presso un attività di ristorazione della Valle dell’Irno.

La scoperta

E' emerso l’utilizzo di ben otto lavoratori a nero su una forza lavoro complessiva di 11 unità di cui uno, risultato presente clandestinamente sul territorio italiano. Conseguentemente, è stata disposta la sospensione dell’attività di impresa ed applicate sanzioni amministrative pecuniarie, per le 10 violazioni accertate, per circa 26.500 euro. Per l’impiego di manodopera clandestina sono state, infine, attivate le procedure di rilevanza penale.