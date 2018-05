Controlli nei laboratori tessili: lavoratori a nero e irregolarità

Controlli a nord della nostra provincia, da parte del personale ispettivo, civile e militare, dell’ITL di Salerno, degli ispettori di vigilanza INPS di Salerno, dei militari del comando Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, dei militari dell’Arma territoriale dei Carabinieri, nei laboratori tessili. E' stata accertata la presenza di 19 lavoratori a nero e 3 clandestini.

La scoperta

Sono state rilevate anche svariate violazioni in materia contributive ed in materia di sicurezza sul lavoro che hanno contribuito alla sospensione dell’attività di impresa oltre al sequestro di laboratori. I laboratori, tra l’altro, sono risultati intestati ad extracomunitari ed i lavoratori erano in prevalenza di nazionalità bengalese, ma c'erano anche lavoratori provenienti dalla Guinea, dal Pakistan e dal Senegal. Sono scattate le sanzioni per i responsabili.