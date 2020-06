Regione Campania, Amabile (Pd): “Risposte rapide per lavoratori spettacolo"

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato oggi il Disegno di Legge proposto dalla Giunta regionale per sostenere i lavoratori del mondo del cinema e dello spettacolo, gravemente penalizzati dalla sospensione delle attività a causa dell’Emergenza Covid-19. Relatore in aula il Presidente della VI Commissione Permanente Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche Sociali Tommaso Amabile che ha dichiarato: "Con il disegno di legge approvato oggi si interviene per modificare, solo per l’anno 2020, due norme regionali di settore: la legge regionale 15 giugno 2007, n.6 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo” e la legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 “Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva".

Lo scenario

"Obiettivo principale che si intende perseguire – aggiunge Amabile – è quello di semplificare le procedure ordinarie per la concessione dei contributi nei comparti disciplinati da queste due norme. Per l’anno 2020 e per i contributi già in bilancio, sarà necessario disporre un regime di erogazione che sia adeguato alle esigenze organizzative imposte dall'emergenza sanitaria, consentendo alla Giunta regionale di adottare con la necessaria flessibilità tutti i provvedimenti fondamentali per assumere rapidamente decisioni sia nell’attuale fase di emergenza, sia per le scelte strategiche finalizzate ad una crescita e ad una trasformazione strutturale nel breve periodo". Inoltre, il Consiglio Regionale ha approvato la Proposta di Legge della VI Commissione, presieduta da Tommaso Amabile, a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di “punti lettura” rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni di età e ai loro genitori”.