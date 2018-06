Blitz nell'isola ecologica a Baronissi: 11 lavoratori denunciati per truffa

Blitz dei carabinieri presso l'isola ecologica di Baronissi. Undici lavoratori, infatti, firmavano sia l’entrata che l’uscita per poi allontanarsi oppure terminavano anticipatamente il proprio turno: per questo, sono stati denunciati con l’accusa di truffa aggravata in concorso e falso ideologico.

Il blitz

Di qualche giorno fa, l'operazione, come riporta Zerottonove. Spetta, adesso, alla Procura di Nocera Inferiore valutare la posizione delle persone denunciate.