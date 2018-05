Lavoro in nero al distributore di carburanti a Buonabitacolo, denunce e sanzioni

Lotta al lavoro sommerso, nel nostro territorio. I carabinieri di Sala Consilina hanno denunciato un uomo di 28 anni ed una donna di 54 anni per impiego di lavoratori in nero.

Il blitz

I militari di Buonabitacolo, in sinergia con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera, hanno infatti sottoposto a controllo diversi distributori di carburanti ed aree di servizio: sospesa, l’attività di distribuzione di carburanti e il bar per le violazioni accertate. Sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 22.000 euro.