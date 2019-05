Diciassette lavoratori in nero, 6 con contratti scaduti: maxi sanzioni per i titolari dei locali

Controlli serrati, nello scorso fine settimana, per contrastare il lavoro sommerso. In particolare, 17 i lavoratori in nero scovati nel settore della ristorazione: nelle ore pomeridiane e serali, c'è stata una estesa attività ispettiva nel settore dei pubblici esercizi.

I controlli

Nel corso degli accertamenti, sono stati anche trovati sei lavoratori che proseguivano l’attività lavorativa con contratto scaduto, e sono state riscontrate numerose pregresse posizioni lavorative contrattualmente irregolari.

Le sanzioni

Sospese, quindi, le attività d’impresa, mentre sono finiti nei guai i soggetti legalmente responsabili per le violazioni accertate. Per loro, infatti, sono scattate maxi sanzioni amministrative pecuniarie, previste, per l'appunto, per l’utilizzo dei lavoratori in nero