Blitz nei ristoranti, scoperti 20 lavoratori in nero: maxi multa ai titolari

Nel corso del weekend di Pasqua i carabinieri hanno svolto una serie di controlli lungo le strade principali e in diversi locali (ristoranti e pizzerie) situati nei comuni di Ascea, Casal Velino, Pisciotta, Vallo della Lucania. In azione oltre 50 militari insieme al Nucleo Cinofili di Sarno e al Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno.

Il report

Durante gli accertamenti sono state esaminate 26 posizioni lavorative. Venti persone sono state sorprese a lavorare “in nero”. E, di conseguenza, i titolari delle rispettive attività sono stati sanzionati per un importato totale di 65 mila euro. Per quanto riguarda il contrasto al traffico di droga, invece, i controlli hanno permesso di denunciare sei persone alla competente Autorità Giudiziaria e segnalare altri 25 ragazzi, con età compresa dai 18 ai 35 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Tante piccole dosi che hanno permesso di recuperare oltre 200 grammi di stupefacenti di vario tipo (cocaina, hascisc, marijuana). Sono infine state denunciate altre 6 persone perché alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e sono state ritirate altrettante patenti di guida.