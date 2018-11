Blitz nei ristoranti salernitani: scoperti 27 lavoratori in nero

Nuovi controlli da parte degli uomini dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno in diversi locali del settore della ristorazione. Nel mirino degli ispettori sono finiti cinque ristoranti, dove sono stati scoperti ben 27 lavoratori in nero. Tutte le attività, al termine delle perquisizioni, sono state sospese, mentre i rispettivi titolari sono stati sanzionati. Le ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni in altri locali salernitani.