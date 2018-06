Lavoratori Salerno Pulita, la Csa Fiadel sporge denuncia all'Ispettorato del lavoro e alla Procura

Stabilizzazione dei lavoratori di Salerno Pulita. La Fiadel provinciale, attraverso il segretario generale Angelo Rispoli e con la collaborazione dell'ufficio legale del sindacato di categoria, ha presentato una denuncia all'Ispettorato del lavoro e alla Procura della Repubblica di Salerno. “E' necessaria, visto l'elevato numero di interinali in forza alla Salerno Pulita. Sono stati assunti antecedentemente alla legge regionale” spiega Rispoli che segue da tempo la vertenza.

La denuncia

Per il sindacalista salernitano “queste maestranze hanno superato un'apposita selezione concorsuale e inoltre agli stessi non viene applicato il jobs act”. Per la Fiadel provinciale, dunque, questa situazione sta portando a una palese violazione di legge. “Cinque giorni fa abbiamo inviato una lettera ai vertici della società e non abbiamo ricevuto risposta. Siamo costretti a intraprendere tutte le iniziative legali del caso La tutela dei lavoratori resta la priorità per noi. Questo è giusto e nessuno se lo dimentichi” conclude Rispoli.