Lavori sull'A30 Caserta Salerno: chiude lo svincolo di Sarno

Per consentire l'installazione di segnaletica verticale sulla A30 Caserta-Salerno, intervento previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l'uscita della stazione di Sarno.

I disagi

Disagi, dunque, per chi proviene da Salerno, dalle 21 alle 23 di giovedì 27 febbraio; per chi proviene da Caserta, dalle 23 di giovedì 27 alle 2 di venerdì 28 febbraio. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire alla stazione autostradale di Nocera Pagani