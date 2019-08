Lavori alla rete idrica e traffico deviato a Fratte: il percorso alternativo

Giovedì 29 agosto, Salerno Sistemi effettuerà lavori di riparazione alla rete fognaria, a Fratte. In via Francesco Spirito - nel tratto adiacente piazza Matteo Galdi - vigerà divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di eventuali mezzi di soccorso, e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Il provvedimento, disposto con l’ordinanza numero 611 del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni – Ufficio Traffico e Segnaletica del Comune di Salerno, avrà effetto dalle ore 9 del giorno 29 agosto, fino al termine dei lavori, previsto entro i tre giorni successivi.

Il percorso altenativo

Per tutta la durata di tali lavori, i veicoli potranno accedere alla parte alta di via Francesco Spirito attraverso via Carlo Gatti e/o attraverso via degli Etruschi, per l’occasione resa a doppio senso di circolazione.