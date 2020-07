Lavori alla rete fognaria: scattano divieti di sosta e fermata a Salerno

Salerno Sistemi informa la cittadinanza che dalle ore 07.00 di martedì 07 luglio e fino alle ore 18.00 di sabato 11 luglio, per lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli nel tratto del Lungomare Colombo.

I dettagli

Il tratto interessato è compreso tra il civico 16 ed il civico 40. Inoltre sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia di marcia con direzione periferia-centro città, nel tratto compreso tra via Gaeta e via Madonna di Fatima. Il provvedimento è stato disposto con ordinanza numero 309 del 2 luglio dal Comune di Salerno.