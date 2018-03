Giovi Altimari, al via i lavori per la distribuzione e gli allacciamenti d'utenza del metano

Al via, i lavori per la rete di distribuzione e dei connessi allacciamenti d’utenza del metano in via Giovi Altimari, lungo la SP 212. Le operazioni saranno ultimate in tempi brevi. Ad annunciarlo, il Comune di Salerno, attraverso una nota stampa.

I ringraziamenti

Il completamento della rete di distribuzione è stato possibile grazie all’interessamento dell’assessore del Comune di Salerno Eva Avossa, la quale ha costantemente seguito la vicenda e alla fattiva collaborazione e all’impegno di Salerno Energia, nella figura del suo presidente e di tutto il gruppo di amministrazione.