Nuovo sistema di illuminazione nella galleria del "Masso della Signora": i lavori e i disagi

Al via i lavori efficientamento energetico degli impianti tecnologici della Galleria ‘Masso della Signora’ situata lungo la Tangenziale di Salerno (SS18). Le attività di manutenzione programmata – per un valore complessivo d’investimento di circa 1 milione di euro –consisteranno nella installazione di un nuovo sistema di illuminazione e nella sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con tecnologia LED e sistemi di regolazione del flusso luminoso delle lampade.

I lavori

Il tunnel verrà inoltre dotato di un sistema di telecontrollo da remoto (collegato con la Sala Operativa di Anas), di un nuovo impianto per la rilevazione degli incendi, di pannelli a messaggio variabile e di ulteriori segnali luminosi. L’intervento permetterà di elevare significativamente gli standard di sicurezza e percorribilità della galleria, oltre che di garantire un notevole risparmio di costi per l’energia.

I disagi

I lavori che si svolgeranno in esclusivo orario notturno compreso tra le 22 e le 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi, comporteranno l’interdizione al transito della Tangenziale, in direzione di Salerno, tra Fratte e Sala Abbagnano, con uscita obbligatoria a questo svincolo. La conclusione dell'intervento è prevista per il prossimo mese di ottobre.

