Rifacimento del manto stradale a Salerno: è la volta del lungomare Trieste, i divieti

Proseguono le operazioni di rifacimento del manto stradale sulle strade cittadine. Dopo via Dalmazia e via Carmine, è la volta di un'altra fondamentale arteria cittadina, il lungomare Trieste. Gli interventi inizieranno a partire da lunedì 22 luglio e continueranno nelle prossime settimane in tutta la città.

I provvedimenti

Sul lungomare Trieste, dalle ore 18 del 22 luglio e sino al termine dei lavori, entra in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli nel tratto tra via Sabatini e l'intersezione con traversa Santa Lucia, nonchè dalle 18 del 23 luglio da traversa Santa Lucia a via Velia, dalle 18 del 24 luglio, da via Sabatini a via Velia e poi dalle 18 del 29 luglio dall'intersezione di via Velia a quella della traversa Marino. Ancora, dalle 18 del 30 luglio e sino al termine dei lavori, i divieti riguarderanno il tratto dalla traversa Marino fino al fiume Irno e dalla stessa ora del 31 luglio, divieto sul tratto via Velia, intersezione Santoro e Fiume Irno.