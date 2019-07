Nuovi autovelox sul raccordo Salerno-Avellino, partono i lavori: i disagi

Per consentire la realizzazione di postazioni per l’installazione di autovelox, in condizioni di sicurezza sia per gliutenti della strada, sia per gli operai addetti ai lavori, vi sarà una limitazione temporanea al traffico lungo il “Raccordo autostradale di Avellino”.

I disagi

Dal 29 luglio al 9 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre, nella fascia oraria dalle 6 alle 18 - esclusi i giorni festivi e prefestivi – sarà attivo il restringimento sia della carreggiata Nord (direzione Salerno-Avellino) tra il km 17,300 ed il km 18,000 e tra il km 26,700 ed il km 27,400 sia della carreggiata Sud (direzione Avellino-Salerno) tra il km 24,900 ed il km 24,200, con un limite massimo di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.