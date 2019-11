Lavori a Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino: 8 ore senza corrente

Disagi in vista nella Valle dell'Irno: a Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino, a causa di alcuni lavori sugli impianti, alle forniture di media e bassa tensione, domenica 10 novembre sarà interrotta l’energia elettrica.

La mappa dei disagi

In particolare, Enel rende noto che domenica 10 novembre, dalle ore 00.45 alle ore 8.00, verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica nel Comune di Mercato San Severino, in via Cerro. A Baronissi, poi, presso via A. Moro, via Allende, via Bellini, via Capacchione, via Cariti, via Carpineta, via Convento, via Cutinelli, via Dalla Chiesa, via Don Minzoni, via F. lli Napoli, via Ferreria, via San Francesco D’Assisi, via F. Napoli, via Gronchi, via Lavinaio, via Orignano, via Roma, via San Chirico, via Trinità, via Vicinale, via Vituro, viale Ferrovia, via F. Pagano, via G. Agnelli, traversa Municipio. E, per finire, a Fisciano l’interruzione dell’energia elettrica interesserà l’intero territorio.

I consigli

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata, per poi essere scollegata di nuovo: si ricorda che, ad ogni modo, che non risulta opportuno usare ascensori o commettere imprudenze.