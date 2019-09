Lavori alla rete fognaria, cambia la viabilità nella zona alta: i disagi

Disagi in vista nella zona alta di Salerno. Per effettuare la manutenzione straordinaria sul tronco fognario situato all’incrocio tra Piazza Matteo Galdi e Via Francesco Spirito sarà istituito il divieto di transito su via Spirito.

L’avviso

Per questo, dalle ore 9 del 3 settembre fino alla fine dei lavori (comunque entro le 6 del giorno successivo) i veicoli potranno accedere alla parte alta di via Spirito attraverso via Carlo Gatti e/o attraverso via degli Etruschi, che sarà percorribile a doppio senso. I veicoli provenienti da via Spirito, giunti all'intersezione con via degli Etruschi, saranno obbligati a svoltare a destra; i veicoli provenienti dalla traversa dei Greci, giunti all'intersezione con Via degli Etruschi, dovranno anche loro girare a destra. “La viabilità alternativa – fanno sapere dal Comune - sarà resa nota, a cura e spesa dell'impresa esecutrice dei lavori per conto della Scrivente, all'utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale, con realizzazione di corsie separate a mezzo separatori di carreggiata, nonché di segnali di preavviso e di itinerario alternativo”.