Lavori in corso sulla Cilentana: disagi per gli automobilisti, la mappa

Lavori in corso sulla Cilentana per gli interventi di ripristino delle barriere laterali divelte da sinistri stradali, sulla strada Provinciale 430. Il tratto interessato è quello compreso tra Vallo scalo, Pattano, Vallo della Lucania, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Centola, Camerota, Celle di Bulgheria, San Giovanni a Piro, Santa Marina.

Gli interventi

Come riporta La Città, gli interventi sono stati aggiudicati dalla Provincia di Salerno ad una ditta di Rofrano, la quale per compierli porrà in funzione un impianto semaforico, che sarà attivo fino a sabato. All'orizzonte, dunque, diversi restringimenti di carreggiata e disagi per gli automobilisti.