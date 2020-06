Cicerale, conclusi i lavori di messa in sicurezza

Conclusi, i lavori di messa in sicurezza a Cicerale: “L’intervento era iniziato a fine febbraio - ha detto il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – poi interrotto per il lockdown. In concreto è stata demolita parte della piattaforma stradale fino alla profondità di metri 3,50, poi è stata realizzata una soletta in c.a con doppia rete in acciaio su cui successivamente è stata montata una gabbionata a lato valle di altezza pari a 3 metri". Al ripristino del piano viabile con l’impiego di conglomerati bituminosi (binder per risagomature e tappetino per strato di usura), è seguito il rifacimento della segnaletica orizzontale e l'installazione di barriera di sicurezza laterale con realizzazione di una cunetta a lato monte per il regolare convogliamento delle acque meteoriche.

Parla Strianese