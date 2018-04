Lavori sul lungomare, in corso la sostituzione della conduttura idrica

In corso, sul lungomare di Salerno, la sostituzione delle condotte idriche: al via, i lavori per ripristinare la pavimentazione, dopo il cedimento avvenuto agli inizi di febbraio, a causa di un danno alla conduttura.

I lavori

La riparazione del guasto, in particolare, interessa la sostituzione di circa 60 metri di condutture idriche e dovrebbe terminare per il mese prossimo.

Foto di Antonio Capuano

