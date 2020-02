Lavori al costone roccioso: interruzioni temporanee sulla SS163 ad Amalfi

Interruzioni temporanee della circolazione sulla Strada Statale 163 “Amalfitana” per lavori nei pressi del centro di Amalfi. A partire da lunedì 24 febbraio e sino a venerdì 6 marzo 2020 (salvo imprevisti) dalle 8:30 e sino alle 18 sono previste fasce di chiusura al transito di circa 20 minuti della strada, intervallate da fasce di apertura di 10 minuti.

Il cantiere

I disagi sono necessari per garantire condizioni di sicurezza per i lavori di pulizia della rete metallica e della vegetazione del costone roccioso sottostante il rione di Vagliendola, prospiciente la SS163, che va dall’ingresso dell’ex albergo “Cappuccini” fino alla galleria d’ingresso al centro di Amalfi. L’intervento di manutenzione e messa in sicurezza è stato commissionato dall’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, per un importo complessivo di 76mila euro, a valere su fondi di bilancio comunale, ed affidato dopo procedura di gara alla ditta SA.CO.SEM. srl.