Al via i lavori al liceo Tasso, Canoro (GD): "Finalmente tutelate le scritte angloamericane”

Al via, oggi, alla presenza del presidente della Provincia Michele Strianese, del sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore regionale Lucia Fortini e del deputato Piero De Luca, i lavori per la messa in sicurezza ed il rifacimento delle facciate del cortile interno dello storico Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno.

I lavori

Si tratta di un importante intervento, per 300.000 euro di finanziamento, atteso da anni da studenti e personale che completerà il recupero dello storico edificio. Dunque, il cortile, adoperato per assemblee e per le attività sportive, potrà tornare ad essere agibile e pienamente vissuto.

Il commento di Pierluigi Canoro, responsabile Cultura e Scuola dei Giovani Democratici di Salerno