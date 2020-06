Lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia - Potenza - Metaponto: arrivano i bus sostitutivi

Rete Ferroviaria Italiana realizzerà interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento dell’infrastruttura sulla linea Battipaglia - Potenza - Metaponto.

I dettagli

I cantieri saranno operativi dal 29 giugno al 29 agosto per consentire l’innalzamento degli standard di sicurezza della linea e migliorarne l’affidabilità in termini di prestazioni. In particolare, fra Metaponto e Potenza saranno demoliti e ricostruiti due ponti ferroviari e realizzate opere di consolidamento e messa in sicurezza delle gallerie “Fattore” e “Santa Domenica”. Fra Contursi e Potenza saranno eseguiti lavori di impermeabilizzazione e consolidamento di ponti, viadotti e delle gallerie “Iura”, “Serralta” e “Della Botte”. Sarà inoltre potenziato l’armamento ferroviario (binari e massicciata) tra le stazioni di Contursi e Sicignano. In quest’ultima località sarà attivata la prima fase del nuovo piano regolatore di stazione che prevede l’eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione di una nuova pensilina per il servizio viaggiatori. Sui cantieri saranno impegnati quotidianamente circa 100 persone fra tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. L’ impegno economico è di circa 15 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I bus sostitutivi

Per l’intero periodo di attività dei cantieri, la circolazione nelle tratte interessate dai lavori sarà garantita con autobus sostitutivi. Il dettaglio dei provvedimenti è disponibile nelle stazioni e su tutti i canali informativi e di vendita del Gruppo FS.