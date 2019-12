Lavori, divieto di transito e di sosta in via Madonna del Monte

Disagi in vista per i residenti del centro storico alto, a Salerno. E' stato disposto il divieto di transito ed il divieto di sosta in via Madonna del Monte, dal civico 19 al civico 35, dalle ore 8.30 alle ore 19 del 20 dicembre.

I motivi

A causa dei lavori di manutenzione alla rete fognaria, infatti, è stato necessario ricorrere a tale provvedimento.