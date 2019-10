Lavori sull'A3, chiude lo svincolo di Salerno: ecco i disagi

Disagi in vista per gli automobili che percorrono l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. Per via dei lavori previsti dal piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Castello, dalle 6 di lunedì 14 alle 22 di mercoledì 30 ottobre, per chi proviene dalla città di Salerno e da Via Alfonso Gatto, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Salerno, in direzione di Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Vietri sul Mare o di Cava De’ Tirreni.

La precisazione

Inoltre, esclusivamente nella fascia oraria notturna, con orario 22-6, fino alle 6 di martedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava De’ Tirreni, verso Napoli. Autostrade Meridionali precisa, infine, che, anche durante la fascia oraria notturna di chiusura, la stazione di Vietri sul mare (situata all’interno del tratto chiuso) sarà regolarmente aperta, per i veicoli leggeri, in entrata, verso Napoli.